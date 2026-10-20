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Vrouw op fiets valt in meters diepe put in Eindhoven en raakt gewond

Aangepast

Een vrouw op de fiets is in een meters diepe put gevallen op de Strijpsestraat in Eindhoven en raakte daarbij gewond. Dat gebeurde dinsdagochtend. Een deel van de straat is afgezet, omdat er aan het riool wordt gewerkt. De vrouw zag de gaten vermoedelijk niet en viel in een van de betonnen bakken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kwam met drie wagens naar de plek om de vrouw uit de put te halen. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze gewond is, is niet bekend.

Fietsers negeren afsluiting
Door de werkzaamheden is de straat afgesloten. Een bord geeft aan dat je er niet in mag rijden. Toch rijden tientallen fietsers er gewoon doorheen.

Tot kort voor het ongeluk stonden er nog bouwhekken rond de gaten. Wegwerkers hadden die net weggehaald, omdat de straat dinsdag weer wordt dichtgemaakt.

Onderzoek naar ongeluk
De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Ook de gemeente is bij het onderzoek betrokken.

  • Fietsers maken ondanks de borden gebruik van de weg (foto: Persbureau Heitink).
    Fietsers maken ondanks de borden gebruik van de weg (foto: Persbureau Heitink).
  • Fietsers negeren de wegafsluiting (foto: Persbureau Heitink).
  • De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse (foto: Persbureau Heitink).
  • De politie doet onderzoek naar het ongeluk (foto: Persbureau Heitink).
  • Het gat waar de vrouw is ingevallen (foto: Persbureau Heitink).

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