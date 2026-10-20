Vrouw op fiets valt in meters diepe put in Eindhoven en raakt gewond

Een vrouw op de fiets is in een meters diepe put gevallen op de Strijpsestraat in Eindhoven en raakte daarbij gewond. Dat gebeurde dinsdagochtend. Een deel van de straat is afgezet, omdat er aan het riool wordt gewerkt. De vrouw zag de gaten vermoedelijk niet en viel in een van de betonnen bakken.

De brandweer kwam met drie wagens naar de plek om de vrouw uit de put te halen. Daarna is ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze gewond is, is niet bekend.

Fietsers negeren afsluiting

Door de werkzaamheden is de straat afgesloten. Een bord geeft aan dat je er niet in mag rijden. Toch rijden tientallen fietsers er gewoon doorheen.

Tot kort voor het ongeluk stonden er nog bouwhekken rond de gaten. Wegwerkers hadden die net weggehaald, omdat de straat dinsdag weer wordt dichtgemaakt.

Onderzoek naar ongeluk

De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Ook de gemeente is bij het onderzoek betrokken.