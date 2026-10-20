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Helmond verkoopt grond voor 18 sociale huurwoningen in Leonardusbuurt
De gemeente Helmond heeft bekendgemaakt een perceel grond aan de Hoge Jeeger, nabij de Dijksestraat, te verkopen aan woningcorporatie Woonpartners. De grond is bedoeld voor de bouw van achttien sociale huurwoningen als onderdeel van de wijkvernieuwing in de Leonardusbuurt.
De gemeente kiest ervoor om deze grond één-op-één te verkopen aan Woonpartners, omdat de corporatie nauw betrokken is bij de wijkvernieuwing en al veel omliggende gronden in bezit heeft. Andere woningcorporaties hebben aangegeven geen interesse te hebben in de locatie. De woningen zullen minimaal 25 jaar als sociale huurwoningen worden verhuurd, wat aansluit bij de gemeentelijke plannen om het tekort aan betaalbare woningen te verkleinen.
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