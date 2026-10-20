Bomenkap toegestaan aan Hasseltstraat in Tilburg

Drie bomen aan de Hasseltstraat 237 in Tilburg mogen worden gekapt. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

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De vergunning betreft het vellen van drie bomen op het genoemde adres. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het kappen van bomen, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving en het milieu.