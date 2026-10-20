Bedrijfsruimte bij Knippersven Berkel-Enschot mag worden gebouwd

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een bedrijfsruimte aan Knippersven 2 in Berkel-Enschot. Het gaat om een wijziging op een eerdere vergunning. De bouwactiviteit wijkt af van de huidige regels in het Omgevingsplan.

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Voor deze afwijking is een speciale vergunning nodig, een zogenaamde BOPA-vergunning. Deze Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit wordt later nog verwerkt in het Omgevingsplan. Het betreft een showroom en bedrijfsruimte die bedoeld is voor zakelijke klanten.