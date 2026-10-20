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Bedrijfsruimte bij Knippersven Berkel-Enschot mag worden gebouwd
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor een bedrijfsruimte aan Knippersven 2 in Berkel-Enschot. Het gaat om een wijziging op een eerdere vergunning. De bouwactiviteit wijkt af van de huidige regels in het Omgevingsplan.
Voor deze afwijking is een speciale vergunning nodig, een zogenaamde BOPA-vergunning. Deze Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit wordt later nog verwerkt in het Omgevingsplan. Het betreft een showroom en bedrijfsruimte die bedoeld is voor zakelijke klanten.
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