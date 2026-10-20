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Pastorie in Wouw wordt omgebouwd tot 7 appartementen

De gemeente heeft groen licht gegeven voor de verbouwing van een pastorie met koetshuis aan de Bergsestraat in Wouw. Het gebouw wordt omgebouwd tot zeven appartementen.

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De vergunning voor de verbouwing is vorige week verleend. Het gaat om de locatie aan de Bergsestraat 45 in Wouw, waar een pastorie met een koetshuis staat. De plannen zijn gericht op het realiseren van zeven appartementen in het bestaande pand.

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