Mega Piraten Festijn krijgt vergunning in Sint-Michielsgestel

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor het Mega Piraten Festijn. Het evenement vindt plaats op 24 oktober 2026 aan het Mugheuvelsteegje, van half zeven ’s avonds tot één uur ’s nachts.

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Het Mega Piraten Festijn is een groot muziekevenement dat geregeld op verschillende plekken in Nederland wordt georganiseerd. In Sint-Michielsgestel is het evenement gepland op zaterdag 24 oktober. De vergunning is op 14 oktober 2026 verleend. Het festijn vindt plaats aan het Mugheuvelsteegje en duurt van 18.30 uur tot 01.00 uur.