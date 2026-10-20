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Stroomstoring in Veldhoven: herstel verwacht rond half één
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In Veldhoven zitten minder dan 25 adressen sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon rond half elf en naar verwachting is het probleem rond twee uur vanmiddag opgelost.
De stroomstoring in Veldhoven is ontstaan door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd geraakt, waardoor de stroomtoevoer werd onderbroken.
Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet in de regio, gaat het om adressen in postcodegebied 5502. Monteurs zijn bezig om de storing te verhelpen.
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