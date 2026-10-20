Provincie Noord-Brabant kiest voor strengere aanpak wilde zwijnen

De provincie Noord-Brabant gaat wilde zwijnen strenger beheren. Ze mogen alleen in bos- en natuurgebieden leven, terwijl ze uit landbouwgebieden en dorpen zoveel mogelijk worden geweerd. Dit gebeurt door intensiever beheer en nauwere samenwerking met betrokken partijen.

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De provincie heeft gekozen voor deze aanpak vanwege de groeiende problemen met wilde zwijnen in Zuidoost-Brabant. Deze dieren veroorzaken schade aan landbouwgewassen, zorgen voor verkeersonveilige situaties en leveren overlast op voor inwoners. Het beheer wordt uitgevoerd door organisaties zoals de Faunabeheereenheid, jachthouders en grondeigenaren.

Gemeenten, zoals Heeze-Leende, spelen slechts een kleine rol in het zwijnenbeheer. Zij komen alleen in actie als de openbare orde of veiligheid in gevaar is. Verder stelt de provincie geen geld beschikbaar voor extra maatregelen zoals wildroosters of rasters. De gemeente Heeze-Leende geeft aan dat er momenteel geen budget is om dit zelf te bekostigen.

Provincie blijft verantwoordelijk

Bij toenemende overlast blijft de gemeente de provincie en Faunabeheereenheid wijzen op hun verantwoordelijkheden. Inwoners worden gevraagd alert te blijven in natuurgebieden en voorzichtig te rijden op wegen waar wilde zwijnen kunnen oversteken.

Het melden van overlast of waarnemingen van wilde zwijnen helpt om de situatie in kaart te brengen. Deze meldingen kunnen worden doorgegeven aan de Wildbeheereenheden die actief zijn in het gebied. Zo kan er waar nodig snel actie worden ondernomen.