Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Boekel

In Boekel zitten sinds elf uur ’s ochtends minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing en verwacht deze rond kwart over drie ’s middags te verhelpen.

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De stroomstoring in Boekel begon vanochtend om kwart over elf en treft postcodegebied 5427. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Het is nog niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. Volgens de netbeheerder wordt de stroom naar verwachting rond kwart over drie vanmiddag hersteld.