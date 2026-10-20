'Hij wilde een show', 5 jaar cel geëist voor kindermisbruik voor camera

Een man (55) uit Rijen wordt ervan verdacht jonge kinderen voor een camera seksueel te hebben laten misbruiken. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat op zijn verzoek en betaalde hij daarvoor geld. Tegen de man is dinsdag in de rechtbank in Den Bosch vijf jaar cel geëist.

De zaak kwam begin maart aan het licht na een melding van de Amerikaanse autoriteiten. Zij ontdekten dat een Nederlander via verschillende accounts op een online platform op zoek was naar seksuele liveshows met kinderen. Aan de hand van een IP-adres wist de politie de gebruiker te herleiden naar de 55-jarige man uit Rijen, die op 29 april werd aangehouden.

1369 accounts

Tijdens het onderzoek viel volgens justitie op dat de man telkens dezelfde werkwijze gebruikte. Zo vroeg hij zijn contacten in gesprekken om videocontact met elkaar te hebben via een ‘exclusieve’ omgeving. Daarbij zou hij ook regelmatig hebben gevraagd of de gebruiker met wie hij contact had een dochter had en of zij daarmee een show wilde doen. De voorkeur van de man zou zijn uitgegaan naar meisjes tussen de 0 en 8 jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie zocht de man tussen juli en begin oktober vorig jaar contact met in totaal 1369 verschillende accounts. Uit chatgesprekken en videobeelden blijkt bovendien dat er in augustus ook daadwerkelijk seksuele handelingen bij twee minderjarigen hebben plaatsgevonden in zijn opdracht.

“Hij heeft gedurende een halfjaar veelvuldig geprobeerd om ten koste van jonge, weerloze kinderen zijn seksuele lusten te bevredigen", zei de officier van justitie tijdens de zitting. "In zijn openingszin vraagt hij al, aan nota bene vaak de moeder van het kind, of zij een dochter heeft voor een show."