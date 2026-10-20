Gemert-Bakel organiseert Klimaatweek

Van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 8 november vindt in Gemert-Bakel de Klimaatweek plaats. Tijdens deze periode worden inwoners geïnspireerd door lokale initiatieven en onderwijsprojecten gericht op duurzaamheid. De gemeente wil hiermee aandacht vragen voor klimaatverandering en hoe we ons samen kunnen voorbereiden op de toekomst.

Gevonden voor jou

De Klimaatweek in Gemert-Bakel biedt een breed programma vol activiteiten en informatie. Lokale partijen en scholen laten zien wat er al gebeurt om de gemeente duurzamer te maken. Hiermee wil Gemert-Bakel haar inwoners bewust maken van hun rol in het aanpakken van klimaatproblemen.

De gemeente benadrukt dat samenwerking essentieel is om voorbereid te zijn op een veranderend klimaat. Het programma bestaat uit inspirerende voorbeelden en praktische initiatieven die bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Het volledige overzicht van activiteiten is digitaal beschikbaar.

Programma en deelname

Het programma loopt van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 8 november. Inwoners van Gemert-Bakel worden aangemoedigd om deel te nemen en te ontdekken hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. Het digitale programma biedt meer informatie over de activiteiten.

De Klimaatweek is een kans voor inwoners om te leren, mee te doen en inspiratie op te doen. De gemeente hoopt hiermee bewustwording te vergroten en de betrokkenheid bij klimaatvraagstukken te versterken.