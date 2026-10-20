Luisterlijn biedt dag en nacht steun

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, steun of een luisterend oor.

Gevonden voor jou

In Nederland zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of geen persoon hebben om hun verhaal mee te delen. De Luisterlijn biedt uitkomst met getrainde vrijwilligers die klaarstaan om te luisteren naar zorgen, verdriet, angst, pijn of juist positieve verhalen. Een gesprek kan veel betekenen, vooral wanneer je behoefte hebt aan aandacht of ondersteuning.

De Luisterlijn is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar. Je kunt anoniem contact opnemen via telefoon, chat of e-mail. De vrijwilligers luisteren zonder oordeel en bieden een luisterend oor aan iedereen die dat nodig heeft.

Hoe kun je contact opnemen?

De Luisterlijn is bereikbaar via verschillende kanalen. Bellen kan via het nummer 088 0767 000, en voor chat of e-mail kun je terecht op de website van de Luisterlijn. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en bedoeld om mensen te helpen hun gevoelens te delen.

Of je nu met een probleem zit of gewoon behoefte hebt aan iemand die luistert, de Luisterlijn is er voor iedereen. Een luisterend oor is altijd dichtbij.