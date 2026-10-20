Start herinrichting sportpark De Smagt in De Mortel

De herinrichting van sportpark De Smagt in De Mortel is begonnen. Vrijwilligers van SV De Mortel zijn gestart met de aanleg van bekabeling voor de sportveldverlichting. Eind dit jaar hoopt de vereniging de vernieuwde tennisbanen in gebruik te nemen.

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De herinrichting van sportpark De Smagt komt voort uit de fusie van voetbalvereniging MVC en tennisvereniging TV De Mortel. Sinds april dit jaar vormen zij samen SV De Mortel. Door de krachten te bundelen hopen ze taken efficiënter uit te voeren en meer samenwerking tussen voetbal- en tennisleden te realiseren.

Het plan voor het vernieuwde sportpark omvat onder andere de aanleg van nieuwe tennisbanen vlakbij het clubgebouw van de voetbalvereniging. De huidige banen worden verwijderd, zodat voetbal en tennis letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar komen. Dit moet zorgen voor meer verbondenheid en gezelligheid binnen de vereniging.

Financiële steun van gemeente

De gemeente heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting. In november vorig jaar kende de gemeenteraad een bijdrage toe, net zoals eerder gebeurde bij andere sportverenigingen in de regio. Zo werd er subsidie verleend voor een clubhuis in Handel.

De eerste werkzaamheden zijn afgelopen zaterdag gestart. Vrijwilligers hebben toen de bekabeling voor de sportveldverlichting aangelegd. Ondertussen maken de tennisleden gebruik van banen in Bakel of Gemert voor hun trainingen en wedstrijden. De vereniging verwacht dat de nieuwe banen eind dit jaar klaar zijn.

Meer plannen voor de toekomst

Naast de tennisbanen heeft SV De Mortel ook plannen voor andere sportvoorzieningen. Zo komen er pickleballbanen, een pannakooi en jeu-de-boulesbanen. Deze nieuwe onderdelen van het sportpark zullen naar verwachting in het voorjaar van 2027 gereed zijn.