Gratis Klimaatweek-activiteiten in Vught

In Vught worden van 2 tot en met 8 november gratis activiteiten georganiseerd tijdens de landelijke Klimaatweek. Inwoners kunnen praktische tips krijgen, ervaringen delen en zelfs actief meedoen aan duurzame initiatieven.

Gevonden voor jou

De landelijke Klimaatweek biedt inwoners van Vught een gevarieerd programma rond duurzaamheid. Op woensdag 4 november om half acht ’s avonds start het Energiecafé, waar deskundigen informatie geven over het overstappen op een warmtepomp en andere verduurzamingsmogelijkheden. Bezoekers kunnen ook ervaringen delen met andere inwoners.

Zaterdag 7 november tussen één en drie uur ’s middags vindt de Duurzame Huizendag plaats. Tijdens deze activiteit openen bewoners hun deuren om te laten zien hoe zij hun woningen hebben aangepakt. Zo kunnen bezoekers inspiratie opdoen en praktische ideeën verzamelen voor hun eigen huis.

Duurzaam voor kinderen

Ook aan de jongste inwoners is gedacht: op zondag 8 november van tien tot twaalf uur ’s ochtends is er Klimaatknutselen bij JJC Elzenburg aan de Lidwinastraat 12c in Vught. Kinderen leren spelenderwijs hoe isolatie werkt door zelf een huisje te bouwen en te isoleren. Zo wordt duurzaamheid leuk en leerzaam.

De activiteiten worden georganiseerd door VET Vught en Welzijn Vught. Alle evenementen zijn gratis te bezoeken en bieden een laagdrempelige manier om meer te leren over klimaat en duurzaamheid.