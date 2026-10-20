Stroomstoring in Roosendaal door graafschade

In Roosendaal zijn minder dan 25 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon vanochtend rond tien uur en duurt naar verwachting tot drie uur vanmiddag.

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De stroomstoring in Roosendaal is ontstaan door graafschade, waarbij een kabel is geraakt tijdens werkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor een klein aantal adressen in het postcodegebied 4701.

De netbeheerder, verantwoordelijk voor het beheer van het stroomnet in de regio, is bezig met het herstellen van de schade. Naar verwachting zal de stroom rond drie uur vanmiddag weer terug zijn.