Tilburg University volgt nieuwe gedragscode wetenschap

Tilburg University gaat vanaf 1 januari 2027 werken met een vernieuwde gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze legt meer nadruk op bescherming van onderzoekers, voorzichtigheid met technologie en openheid in onderzoek.

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De gedragscode is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en vervangt de versie uit 2019. Onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten en hogescholen, moeten ervoor zorgen dat hun wetenschappers beschermd worden tegen ongeoorloofde druk en inmenging van zowel interne als externe partijen.

Wetenschappers worden opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met het delen van hun onderzoek en geen gebruik te maken van tijdschriften die de principes van wetenschappelijke integriteit schenden. De code benadrukt dat politieke en commerciële belangen geen invloed mogen hebben op wetenschappelijk werk.

Technologie en AI

De rol van technologie, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), krijgt speciale aandacht in de vernieuwde regels. Onderzoekers moeten technologie toepassen in lijn met de principes van de code. Onderzoeksinstellingen, zoals Tilburg University, worden aangespoord om duidelijke richtlijnen op te stellen over het gebruik van AI-tools.

Open science

Een belangrijk uitgangspunt in de vernieuwde gedragscode is het principe van open science. Onderzoek en data moeten zoveel mogelijk openbaar en toegankelijk zijn, tenzij daar gegronde redenen voor zijn. Dit moet de transparantie en samenwerking binnen de wetenschap bevorderen.

De nieuwe gedragscode geldt vanaf 1 januari 2027 voor alle universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen in Nederland, waaronder Tilburg University.