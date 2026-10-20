Extra bijeenkomst voor senioren in Oss

Senioren in de gemeente Oss kunnen op vrijdag 20 november deelnemen aan een extra bijeenkomst van het project 'Senioren zelf aan zet'. In De Berchplaets in Berghem vertellen wethouders Hilde de Wit en Sidney van den Bergh over de rol van de gemeente en inwoners bij het voorbereiden op een toekomst met meer ouderen.

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Het project 'Senioren zelf aan zet' krijgt een vervolg met een vierde bijeenkomst. Deze middag staat in het teken van 'De gemeente Oss aan het woord' en vindt plaats op vrijdag 20 november van 13.30 tot 16.00 uur in De Berchplaets in Berghem. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle senioren uit de gemeente Oss.

Tijdens de bijeenkomst bespreken wethouders Hilde de Wit en Sidney van den Bergh hoe de gemeente inspeelt op de toenemende vergrijzing. Ook leggen ze uit welke stappen inwoners zelf kunnen nemen om hun toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en welzijn, goed voor te bereiden. Er is gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor senioren.

Comfortabele woningen

Volgens wethouder Sidney van den Bergh, die verantwoordelijk is voor woonbeleid en volkshuisvesting, speelt het aanpassen van woonwensen een grote rol. Hij benadrukt dat de gemeente actief werkt aan het realiseren van woningen die passen bij de behoeften van ouderen. Dit bevordert niet alleen het woongemak van senioren, maar draagt ook bij aan doorstroming op de woningmarkt.

Het project 'Senioren zelf aan zet' is een samenwerking tussen KBO Kring Oss, gemeente Oss, Ons Welzijn en de Seniorenraad Oss. Het initiatief is onderdeel van een landelijke aanpak van Senioren Brabant-Zeeland en helpt senioren bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Wie al eerder heeft deelgenomen aan het project hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Voor de derde bijeenkomst, met als thema 'Zorg en welzijn', op vrijdag 30 oktober zijn nog plaatsen beschikbaar. Deelname aan beide bijeenkomsten is gratis.