Roosendaal viert 82 jaar bevrijding met evenementen

Roosendaal staat stil bij de bevrijding van de gemeente in 1944 met diverse activiteiten. Er zijn onder meer een concert, een militaire route en een herdenkingsceremonie. De festiviteiten vinden plaats op 29 en 31 oktober. Bij de Polar Bears-monumenten worden kransen gelegd.

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De gemeente Roosendaal viert eind oktober dat het 82 jaar geleden is dat de stad en omliggende dorpen werden bevrijd van de Duitse bezetting. De bevrijding vond plaats tussen 26 en 30 oktober 1944. Dit jaar zijn er verschillende evenementen die deze historische gebeurtenis herdenken en vieren.

Op donderdag 29 oktober verzorgt muziekvereniging St. Caecilia uit Nispen het jaarlijkse bevrijdingsconcert in schouwburg De Kring. Het concert heeft als thema ‘Verhalen van toen voor de vrijheid van morgen’. Tijdens het concert speelt de vereniging onder leiding van Guy van Geldorp. Kaarten kosten 4,75 euro, inclusief een consumptie.

Militaire voertuigen en herdenking

Op zaterdag 31 oktober organiseert The Dutch Polar Bears voor de zesde keer een bevrijdingsroute. Zo’n zestig militaire voertuigen rijden langs verschillende oorlogsmonumenten in de gemeente Roosendaal. Bij de Tolbergvijver aan de Thorbeckelaan, het oorlogsmonument in Moerstraten en de Markt blijven de voertuigen langer staan, zodat bezoekers ze van dichtbij kunnen bekijken.

Rond 12.30 uur voert de Dutch Re-enactment Group ‘40-’45 een mini-battle uit bij de Tolbergvijver, waarin een stukje geschiedenis tot leven wordt gebracht. Later die dag treedt The Valley Sound Big Band op om 15.00 uur op het Kadeplein. De herdenking begint om 16.00 uur bij het Polar Bears-monument.

Adoptie van monument door school

Leerlingen van het Gertrudis Gymnasium leveren een bijdrage aan de herdenking bij het Polar Bears-monument. De school heeft dit monument geadopteerd en speelt een belangrijke rol tijdens het programma. Naast toespraken van de waarnemend burgemeester Erik van Merrienboer en andere betrokkenen, draagt stadsdichter Ivo Wetering een gedicht voor en klinkt de taptoe, gespeeld door Jim Wildhagen.

De festiviteiten bieden een kans om stil te staan bij de vrijheid en de geschiedenis van Roosendaal. Voor meer informatie over de route en tijden kun je terecht op de website van The Dutch Polar Bears.