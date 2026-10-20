Bosboerderij Somerse Velden maakt kans op Publieksprijs

Bosboerderij Somerse Velden uit Someren-Eind is genomineerd voor de Publieksprijs van de Agroforestry Baanbrekersverkiezing 2026.

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De Bosboerderij behoort tot de vijftien kanshebbers voor deze landelijke verkiezing. Het initiatief richt zich op een duurzame en toekomstbestendige landbouw waarin bomen en struiken een belangrijke rol spelen.

De Agroforestry Baanbrekersverkiezing zet pioniers in de schijnwerpers die vernieuwende landbouwmethoden toepassen. Door bomen en struiken te integreren in landbouwgebieden, wordt niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar ook de bodemkwaliteit verbeterd en het landschap versterkt.

Met deze nominatie krijgt Somerse Velden erkenning voor hun innovatieve aanpak en inzet voor duurzaamheid. Stemmen voor de Publieksprijs kan tot en met 8 november 2026.

De winnaar van de Publieksprijs wordt later dit jaar bekendgemaakt.