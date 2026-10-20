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Stroomstoring in Heukelom door graafwerkzaamheden
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De stroomstoring in Heukelom is dinsdagmiddag opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds tien uur ’s ochtends zonder stroom door een beschadigde kabel.
De storing begon rond tien uur ’s ochtends en was volgens de netbeheerder veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel werd geraakt. De stroomvoorziening was om vier minuten over half drie weer hersteld.
Het ging om een klein aantal getroffen adressen, minder dan vijfentwintig, in postcodegebied 5059. Heukelom is een kern binnen de gemeente Oisterwijk.
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