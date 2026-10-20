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Ontdek

Bestuurder verliest macht over stuur en wordt aangehouden in Oisterwijk

Aangepast
De auto kwam tot stilstand tegen een boom (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De auto kwam tot stilstand tegen een boom (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een automobilist is dinsdagochtend de macht over het stuur verloren aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Hij raakte een stoeprand, botste tegen een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen een boom. De bestuurder is aangehouden, omdat hij mogelijk drugs had gebruikt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omstanders belden meteen de hulpdiensten. In de auto zaten twee jonge mannen. Beiden raakten lichtgewond en zijn op de plek behandeld.

Drugstest
Uit een eerste test zou zijn gebleken dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Daarom is hij meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt uitgezocht of hij echt onder invloed was.

De schade aan de auto is groot. De bumper brak af en ligt naast de auto op de grond. Ook de motorkap is helemaal ingedeukt. Een bergingsbedrijf haalt de auto op.

  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
    Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
  • De lantaarnpaal is omver gereden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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