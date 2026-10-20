Jongeman rijdt auto in de prak bij ongeluk in Oisterwijk en wordt opgepakt

Een automobilist is dinsdagochtend de macht over het stuur verloren aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. Hij raakte een stoeprand, botste tegen een lantaarnpaal en kwam tot stilstand tegen een boom. De bestuurder is aangehouden, omdat hij mogelijk drugs had gebruikt.

Drugstest

Uit een eerste test zou zijn gebleken dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Daarom is hij meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt uitgezocht of hij echt onder invloed was.

De schade aan de auto is groot. De bumper brak af en ligt naast de auto op de grond. Ook de motorkap is helemaal ingedeukt. Een bergingsbedrijf haalt de auto op.