Dylan maakte dollemansrit door de stad, agenten vreesden voor hun leven
Het is een wonder dat er in april geen agenten zwaargewond zijn geraakt, of erger, tijdens een dolle achtervolging dwars door Roosendaal. Zoveel werd dinsdag duidelijk in de rechtbank in Breda. Zeker zeven auto’s zaten achter Dylan B. (36) uit Fijnaart aan, maar die stopte pas toen hij van de weg werd geramd en met een stroomstootwapen werd uitgeschakeld.
De enige reden dat er geen agenten gewond raakten op die vrijdagnacht, van 10 op 11 april, was de professionaliteit van de agenten, meende de officier van justitie. Hij had geen goed woord over voor de waanzinnige rit van B. en eiste dan ook drie jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.
Vluchten voor de politie is nooit een goed idee, begrijpt Dylan B. nu ook wel. Maar zijn spijt en excuses in de rechtszaal kwamen natuurlijk wel wat laat. Hij had beter kunnen stoppen toen hij de politie tegenkwam die nacht, zo zag hij nu wel in.
Poging tot doodslag
Die nacht trok B. de aandacht van de politie toen hij door Roosendaal scheurde. En omdat hij al geen rijbewijs meer had, zetten agenten de achtervolging in.
Terwijl B. op het politiebusje achter hem lette, reed hij op de Boulevard in Roosendaal bijna een agent aan die midden op de weg stond. Dat was volgens justitie al een poging tot doodslag, maar daarmee was de dolle rit van B. nog niet klaar.
Verderop reed hij langs een ambulance en rakelings langs verschillende agenten. Op de Laan van Luxemburg reed hij zich twee keer klem. Hij reed beide keren achteruit en miste agenten hierbij op een haar na, omdat ze net weg wisten te springen. Wel raakte hij een politieauto.
Toen agenten op de Kloosterstraat zagen dat B. richting de A58 slingerde met flinke snelheid zetten ze alles op alles om hem te stoppen. Ze duwden hem met hun dienstvoertuig van de weg. B. reed daardoor van het talud en belandde met zijn Daihatsu in een greppel. Hij klom uit het raam en rende weg, een agent met een taser kreeg hem uiteindelijk onder controle.
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In de rechtszaal gedroeg Dylan B. zich eerst wat stuurs. Hij wilde niet echt antwoord geven op vragen, maar gaandeweg werd hij steeds emotioneler en opener.
Hij heeft geen makkelijk leven gehad, zo werd duidelijk. Een slechte jeugd, verslavingen en een flink strafblad hebben zijn sporen achtergelaten bij de kersverse vader van een zoon. Zijn zwakbegaafdheid en het feit dat hij snel geïrriteerd raakt, helpen hem ook niet.
Hij verklaarde bang te zijn geweest, omdat hij kort daarvoor flink zou zijn mishandeld door agenten en daarom wilde hij niet stoppen voor de politie.
Agenten vreesden voor hun leven
Na wat aandringen van een van de rechters wilde B. best wel zijn excuses aanbieden aan de agenten die in de rechtszaal aanwezig waren. Die waren zich rot geschrokken van de acties van B. en hadden gevreesd voor hun leven. Behalve excuses toonde B. zich ook bereid om de geëiste schadevergoedingen van 750 en 1000 euro te betalen.
De meeste tijd werd eigenlijk besteed aan de toekomst. Naast 26 maanden in de cel, eiste de officier van justitie ook 10 maanden voorwaardelijk met een extra lange proeftijd van drie jaar tegen B.
En daar koppelde hij de voorwaarden aan dat B. goed in de gaten moet worden gehouden door de reclassering en behandeld en begeleid moet worden. De kans op herhaling van zulke gekke dingen is anders veel te hoog, zo was zijn redenatie.
B. was het daar eigenlijk wel mee eens. Hij wil ook graag zijn leven een andere wending geven, zeker vanwege zijn zoontje. Zijn advocaat probeerde in haar pleidooi de ernst van B’s overtredingen wat kleiner te laten lijken.
Zij was het niet eens met de zware aanklachten en vroeg de rechtbank om een stuk milder te zijn, omdat het allemaal niet de bedoeling van B. was en hij in paniek raakte. Zij vroeg om B. na de uitspraak vrij te laten, zodat hij aan zijn behandeling en kan beginnen.
De rechtbank doet op 3 november uitspraak in deze zaak.
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