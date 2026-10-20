Dylan maakte dollemansrit door de stad, agenten vreesden voor hun leven

Het is een wonder dat er in april geen agenten zwaargewond zijn geraakt, of erger, tijdens een dolle achtervolging dwars door Roosendaal. Zoveel werd dinsdag duidelijk in de rechtbank in Breda. Zeker zeven auto’s zaten achter Dylan B. (36) uit Fijnaart aan, maar die stopte pas toen hij van de weg werd geramd en met een stroomstootwapen werd uitgeschakeld.

De enige reden dat er geen agenten gewond raakten op die vrijdagnacht, van 10 op 11 april, was de professionaliteit van de agenten, meende de officier van justitie. Hij had geen goed woord over voor de waanzinnige rit van B. en eiste dan ook drie jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Vluchten voor de politie is nooit een goed idee, begrijpt Dylan B. nu ook wel. Maar zijn spijt en excuses in de rechtszaal kwamen natuurlijk wel wat laat. Hij had beter kunnen stoppen toen hij de politie tegenkwam die nacht, zo zag hij nu wel in.

Poging tot doodslag

Die nacht trok B. de aandacht van de politie toen hij door Roosendaal scheurde. En omdat hij al geen rijbewijs meer had, zetten agenten de achtervolging in.

Terwijl B. op het politiebusje achter hem lette, reed hij op de Boulevard in Roosendaal bijna een agent aan die midden op de weg stond. Dat was volgens justitie al een poging tot doodslag, maar daarmee was de dolle rit van B. nog niet klaar.

Verderop reed hij langs een ambulance en rakelings langs verschillende agenten. Op de Laan van Luxemburg reed hij zich twee keer klem. Hij reed beide keren achteruit en miste agenten hierbij op een haar na, omdat ze net weg wisten te springen. Wel raakte hij een politieauto.

Toen agenten op de Kloosterstraat zagen dat B. richting de A58 slingerde met flinke snelheid zetten ze alles op alles om hem te stoppen. Ze duwden hem met hun dienstvoertuig van de weg. B. reed daardoor van het talud en belandde met zijn Daihatsu in een greppel. Hij klom uit het raam en rende weg, een agent met een taser kreeg hem uiteindelijk onder controle.