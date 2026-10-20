Stroomstoring in Tilburg door graafschade

In Tilburg zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om twaalf minuten over elf en is veroorzaakt door een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. De netbeheerder verwacht de problemen rond vijf uur vanmiddag opgelost te hebben.

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De stroomstoring treft een klein aantal adressen in het postcodegebied 5017. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, is de storing ontstaan door graafschade. Dit betekent dat een kabel per ongeluk beschadigd is geraakt tijdens graafwerkzaamheden.

De herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Naar verwachting zullen alle getroffen adressen in Tilburg aan het begin van de avond weer stroom hebben.