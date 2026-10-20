Stroomstoring treft Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel

Een stroomstoring heeft sinds vanmiddag Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel getroffen. De storing begon om drie minuten voor twee en treft minder dan 10.000 adressen. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft meerdere gebieden in de gemeente Laarbeek, waaronder postcodes in Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht door de netbeheerder. Dit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen voor stroom en gas.

Volgens de netbeheerder zijn minder dan 10.000 adressen getroffen. De verwachting is dat de storing rond vier uur vanmiddag verholpen zal zijn.