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Stroomstoring treft duizend huishoudens in Beek en Donk

Aangepast
Het getroffen gebied in Beek en Donk (kaart: Enexis).
Het getroffen gebied in Beek en Donk (kaart: Enexis).

Een deel van Beek en Donk zit sinds dinsdagmiddag zonder stroom. De storing begon om drie minuten voor twee en treft zo'n 1100 adressen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens netbeheerder Enexis gaat het om een "spontane stroomstoring" en is er geen sprake van bijvoorbeeld graafschade. Naar verwachting is de storing rond vier uur opgelost.

Enexis is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen voor stroom en gas.

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