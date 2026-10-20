Stroomstoring in Sprundel door graafwerkzaamheden

In Sprundel, gemeente Rucphen, zitten minder dan 25 adressen sinds kwart voor één zonder stroom. De oorzaak is een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing rond vijf uur vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring begon vandaag om twaalf uur en vierenveertig minuten. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 4714 zijn getroffen. Het probleem is ontstaan door graafschade, waarbij een kabel per ongeluk werd geraakt tijdens werkzaamheden.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels in de regio, verwacht dat de storing rond vijf uur vanmiddag verholpen zal zijn. Tot die tijd wordt er gewerkt aan het herstel.