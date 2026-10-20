Watergangen in Reusel-De Mierden worden gemaaid

De gemeente Reusel-De Mierden is begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen. Sloten en wadi’s in de dorpskernen worden deze maand gemaaid. Het onderhoud aan de sloten in de buitengebieden duurt tot januari 2027. Firma De Jong Zuurmond voert dit werk vanaf dit jaar uit.

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Het onderhoud aan de watergangen, zoals sloten en wadi’s, vindt ieder najaar plaats in Reusel-De Mierden. Dit jaar wordt het werk uitgevoerd door firma De Jong Zuurmond. Het maaien in de dorpskernen is inmiddels gestart, waarna de sloten in de buitengebieden aan de beurt zijn. De werkzaamheden zullen tot januari 2027 duren.

Tijdens het onderhoud kunnen percelen van particulieren worden betreden. Eigenaren van deze gronden hebben een zogeheten gedoogplicht. Dat betekent dat zij verplicht zijn het vrijgekomen maaisel of de baggerspecie op hun grond te accepteren. Deze verplichting geldt ook voor gronden die door bijvoorbeeld een weg van de watergang gescheiden zijn.

De gedoogplicht is vastgelegd in artikel 10.3 van de Omgevingswet. Hiermee moeten eigenaren of gebruikers van grond bij of aan een watergang het maaisel en de baggerspecie ontvangen. De gemeente verwacht dat eigenaren huurders of pachters van deze gronden op de hoogte brengen van de regels.

Heb je vragen over het onderhoud? Via de BuitenBeter app of de website van de gemeente kun je een melding maken. Vragen worden zo snel mogelijk behandeld.