Man (27) aangehouden bij doorzoekingen in Eindhoven

De politie heeft maandag een 27-jarige man aangehouden bij doorzoekingen in vier woningen in Eindhoven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de import van verboden stoffen die worden gebruikt voor de productie van amfetamine.

Agenten hebben maandag in Eindhoven vier woningen doorzocht. Ook in het Limburgse Venlo en Panningen en in Zandvoort werden doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn telefoons, laptops, een auto en dure sieraden in beslag zijn genomen.

In Limburg zijn daarnaast nog twee mannen aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Venlo en een 33-jarige man uit Panningen. Zij worden van dezelfde dingen verdacht als de Eindhovenaar.