Tijdelijk geen treinen door Deurne vanwege spoortunnel

Van 29 oktober tot 2 november rijden er geen treinen door Deurne. Dit komt door werkzaamheden aan de nieuwe spoortunnel bij de Binderendreef. Het spoordek wordt in deze periode op zijn plek geschoven. NS zet vervangend vervoer in.

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De bouw van de spoortunnel bij de Binderendreef in Deurne bereikt eind oktober een belangrijke fase. Vanaf donderdagavond 29 oktober om negen uur tot maandagochtend 2 november om vijf uur rijden er geen treinen door Deurne. Dit is nodig om het betonnen spoordek, dat straks het dak van de onderdoorgang vormt, op zijn plek te schuiven.

Tijdens de treinvrije periode wordt het spoor tijdelijk weggehaald en de spoorbaan uitgegraven. Vervolgens wordt het spoordek ingeschoven en worden stalen damwandplanken verwijderd. Zodra het dek op zijn plek ligt, wordt het spoor teruggebouwd op de nieuwe ondergrond. Door deze werkzaamheden worden de contouren van de tunnel steeds beter zichtbaar.

Geluidshinder door damwandplanken

Op zaterdagmiddag 31 oktober tot in de avond worden een aantal stalen damwandplanken trillend verwijderd. Dit kan zorgen voor trillingen en geluidsoverlast in de omgeving. Ook ‘s nachts wordt doorgewerkt, waardoor hinder van vrachtverkeer, bouwlampen en machines mogelijk is. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de werkzaamheden zet NS vervangend vervoer in. Reizigers worden geadviseerd om actuele informatie over hun route te bekijken via de website van NS. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Spoortunnel Binderendreef, dat de bereikbaarheid en veiligheid in Deurne moet verbeteren.