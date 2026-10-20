Loods in Dongen zes maanden dicht na vondst vapes en snus

Na de vondst van snus en vapes in een loods in Dongen, is het pand gesloten. De komende zes maanden mag er niemand in de bedrijfsunit aan de Julianastraat komen. Dat heeft de burgemeester besloten nadat er eerder deze maand door de politie een grote hoeveelheid verboden middelen werd gevonden.

Bij de controle op 7 september vond de politie een "zeer grote hoeveelheid" snus en THC-vapes. Dat zijn vapes die damp met THC afgeven, de werkzame stof uit cannabis die zorgt voor het stoned of high gevoel. Deze vapes met THC-olie worden gezien als harddrugs. Het ging om een dusdanig grote opslag, wat duidt op handel in het criminele circuit.

Twee mannen van 30 en 44 werden aangehouden en alle spullen zijn in beslag genomen. De bedrijfsunit maakt deel uit van een groter bedrijfspand, waar meerdere bedrijven gebruik van maken. Ook zij moeten dus op zoek naar een ander onderkomen.

Vierde drugspand in korte tijd

De burgemeester vindt de maatregel noodzakelijk om herhaling te voorkomen. "Deze activiteiten horen niet thuis in onze gemeente'', stelt burgemeester Hans Slagboom. Door deze unit te sluiten, doorbreken we de aanloop en bekendheid van het pand binnen het criminele circuit en beschermen we de leefbaarheid in de omgeving.”

Het is al de vierde sluiting in Dongen in vier maanden tijd na een drugsvondst. Eerder werden panden gesloten aan de Hoge Ham, de Van Linschotenstraat en de Lucebertstraat.