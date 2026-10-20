Asfaltwerkzaamheden Sniederslaan verplaatst naar vrijdag

De geplande asfaltwerkzaamheden aan de Sniederslaan zijn vanwege het weer verzet naar vrijdag 23 oktober. De weg wordt die dag afgesloten van zeven uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

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De Sniederslaan in Bladel is aanstaande vrijdag afgesloten tussen de Lange Trekken en de kruising met de Victor de Bucklaan. Dit gebeurt vanwege uitgestelde asfaltwerkzaamheden, die oorspronkelijk eerder deze week zouden plaatsvinden. De afsluiting geldt van zeven uur 's ochtends tot vier uur in de middag. Daarna gaat de weg weer open.

Het onderhoud aan de Sniederslaan duurt naar verwachting tot en met 31 oktober. De planning kan nog veranderen als het weer opnieuw roet in het eten gooit. Weggebruikers moeten rekening houden met mogelijke aanpassingen.

De werkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van het asfalt te verbeteren. De gemeente Bladel adviseert automobilisten en fietsers om alternatieve routes te nemen tijdens de afsluiting.