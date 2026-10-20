Extra Repair Café in Bladel op 3 november

Op dinsdag 3 november organiseert Repair Café Bladel/de Kempen een extra middag. Tijdens deze Klimaatweek kun je van één uur tot vier uur ’s middags langskomen met je kapotte spullen. De reparatie is gratis en vindt plaats bij Het Kompas in Bladel.

Gevonden voor jou

Het extra Repair Café wordt georganiseerd door Stichting Het Kompas, die iedere derde dinsdag van de maand inwoners helpt met reparaties. Tijdens de Klimaatweek is er nu een extra mogelijkheid om kapotte spullen te laten maken, zoals kleding, elektrische apparaten of fietsen.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden en kunt gewoon binnenlopen. De reparaties worden gratis uitgevoerd, maar een vrijwillige bijdrage aan de stichting is welkom.

Praktische informatie

Het Repair Café vindt plaats op dinsdag 3 november tussen één uur en vier uur ’s middags. De locatie is Het Kompas aan de Torendreef 20 in Bladel.

De middag is een kans voor inwoners om spullen een tweede leven te geven en zo bij te dragen aan duurzaamheid. De reparateurs staan klaar om zoveel mogelijk bezoekers te helpen.