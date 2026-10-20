Bladel opent deuren tijdens Duurzame Huizenroute

Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november openen inwoners van Bladel hun deuren tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Bezoekers kunnen binnenkijken in duurzame huizen en ervaringen uitwisselen over isolatie, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen.

Gevonden voor jou

Tijdens de Duurzame Huizenroute krijgen geïnteresseerden de kans om te zien hoe anderen hun woning hebben verduurzaamd. Inwoners delen hun ervaringen: wat werkte goed, wat waren uitdagingen en wat zouden ze anders doen? Het evenement biedt inspiratie en praktische tips voor wie zelf aan de slag wil met energiebesparing.

Deelnemende huiseigenaren uit Bladel laten onder andere zien hoe zij isolatie hebben toegepast of een warmtepomp hebben geïnstalleerd. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over het effect van deze maatregelen, zoals het geluidsniveau van een warmtepomp of de kosten van goede isolatie.

Open dagen

De Nationale Duurzame Huizenroute vindt plaats op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november. Huizen in verschillende gemeenten, waaronder Bladel, zijn op deze dagen te bezoeken. Het is een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen voor je eigen woning.