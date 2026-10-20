Voedselbos Wildernest opent deuren in Netersel

Bij voedselbos Wildernest in Netersel worden zaterdag 7 november nieuwe bomen geplant. Eigenaren Ankie en Robert nodigen iedereen uit om te helpen en meer te leren over het ecosysteem. De activiteit begint om half twee en duurt tot ongeveer half vijf.

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Het voedselbos Wildernest is een uniek ecosysteem vol eetbare planten, struiken en bomen. Er groeien fruit, noten, kruiden en groenten. De eigenaren, Ankie en Robert, zijn momenteel bezig met het aanleggen van een kruiden- en moestuin waar meerjarige groenten worden verbouwd.

Op zaterdag 7 november worden in de kruidentuin tien grote bomen geplant. Het gaat onder andere om bloesembomen die insecten aantrekken en bomen met eetbare bloemen. Bezoekers krijgen de kans om mee te helpen met het planten en tegelijkertijd meer te leren over hoe een voedselbos werkt.

Activiteit in Netersel

De activiteit vindt plaats bij voedselbos Wildernest aan De Ruttestraat 11 in Netersel. De middag begint om 13.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers, dus aanmelden is noodzakelijk.

Voedselbossen zoals Wildernest hebben als doel om een duurzaam en natuurlijk ecosysteem te creëren dat zowel mensen als dieren voedt. Dit maakt het initiatief niet alleen interessant voor natuurliefhebbers, maar ook voor iedereen die meer wil leren over duurzame manieren van voedselproductie.