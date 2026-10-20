Formulierencafé helpt bij invullen van documenten

Het Formulierencafé biedt hulp aan mensen die moeite hebben met formulieren en aanvragen. Dit initiatief van Cordaad Welzijn is op afspraak beschikbaar en richt zich op praktische ondersteuning.

Gevonden voor jou

Cordaad Welzijn organiseert al enkele jaren het Formulierencafé, een plek waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het invullen van formulieren en het aanvragen van regelingen of voorzieningen. Ook ondersteuning bij lastige telefoontjes, bijvoorbeeld naar de belastingdienst, wordt aangeboden.

Het initiatief is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met administratieve zaken, zoals het indienen van aanvragen. Mensen zonder computer of printer zijn eveneens welkom. Het Formulierencafé verstrekt daarnaast informatie over bestaande voorzieningen, zodat bezoekers geen financiële bijdragen mislopen die voor hen beschikbaar zijn.

Afspraak maken noodzakelijk

De hulp van het Formulierencafé is alleen op afspraak beschikbaar. Voor het maken van een afspraak kun je bellen op maandag tot en met vrijdag tussen tien uur ’s ochtends en half één ’s middags. De afspraken vinden standaard plaats op donderdagmiddag, maar als dat niet lukt, wordt er naar een andere oplossing gezocht.

Naast telefonisch contact is het ook mogelijk om via WhatsApp een afspraak te maken. Het initiatief biedt praktische hulp aan en zorgt ervoor dat mensen niet vastlopen in administratieve verplichtingen.