Herdenkingsviering in De Mortel op 2 november

Op 2 november worden overleden inwoners van De Mortel herdacht tijdens een speciale viering in de plaatselijke kerk.

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In de kerk van De Mortel vindt op 2 november een herdenkingsviering plaats voor alle parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Deze dag, die in de Katholieke traditie bekendstaat als Allerzielen, staat in het teken van het thema "Namen noemen".

Tijdens de viering, die om zeven uur ’s avonds begint, wordt van elke overledene de naam genoemd en een korte beschrijving gegeven. Vervolgens wordt een kaars ontstoken, vaak door een van hun naasten. Hiermee wil de gemeenschap de herinnering aan de overledenen levend houden.

Verlicht kerkhof

Na de ceremonie is er de mogelijkheid om het kerkhof te bezoeken. Het kerkhof zal speciaal voor deze gelegenheid verlicht zijn, waardoor het een bijzondere plek is om stil te staan bij de herinnering aan de overledenen.

Deze herdenkingsviering biedt een moment van bezinning en saamhorigheid voor de inwoners van De Mortel en de parochie.