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Partner (56) van overleden vrouw in Beek en Donk blijft langer vastzitten

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Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Overleden vrouw gevonden in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

De 56-jarige man die afgelopen weekend werd opgepakt vanwege de dood van een vrouw in Beek en Donk, blijft twee weken langer vastzitten. Dat besloot de rechter-commissaris dinsdag. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht, laat een woordvoerder weten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie vond het lichaam van de vrouw vrijdagnacht in het huis van de man aan De Els. Agenten troffen haar aan nadat ze een melding hadden gekregen van een verdachte situatie. De vrouw was 50 jaar en woonde in Tilburg. De twee hadden een relatie met elkaar, bevestigde de politie eerder al.

Buren zeiden eerder dat ze de twee regelmatig hoorden schreeuwen tegen elkaar. Dat het zo mis zou gaan, hadden ze niet verwacht. 

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