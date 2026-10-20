Woensdrecht versterkt banden met Canada

Woensdrecht heeft vorige week een bezoek gebracht aan Canada om de historische band met het land te versterken. Naast het herdenken van de bevrijding in 1944, zijn afspraken gemaakt voor toekomstige samenwerking. Ook wordt gekeken naar economische kansen tussen Canada en de regio Woensdrecht.

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Een delegatie uit Woensdrecht heeft vorige week waardevolle ontmoetingen gehad in Canada. Ze spraken onder meer met vertegenwoordigers van de Royal Hamilton Light Infantry en de burgemeesters van Hamilton en Burlington. Het bezoek stond in het teken van de historische verbondenheid tussen beide landen, die teruggaat tot de bevrijding van Woensdrecht in oktober 1944.

Tijdens de gesprekken is afgesproken om de bijzondere geschiedenis levend te houden. Een belangrijke uitkomst is het voornemen om een ‘Freedom of the City’ aan te gaan met de twee Canadese regimenten. Dit is een symbolische erkenning van de historische relatie tussen Woensdrecht en Canada.

Herdenking met klokgelui

Ook op het gebied van herdenken zijn concrete plannen gemaakt. De gemeente Burlington zal gelijktijdig met Woensdrecht een klok laten luiden tijdens de herdenkingsceremonie. Dit gezamenlijke moment van herinnering benadrukt de verbondenheid tussen beide gemeenten. Een soortgelijke afspraak bestaat al tussen Steenbergen en de Canadese stad Edmonton.

Focus op economische samenwerking

Naast het herdenken lag de focus ook op de toekomst. Met de consul-generaal van Buitenlandse Zaken in Canada is besproken hoe economische samenwerking tussen Canada en Woensdrecht vorm kan krijgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar Hive Aerospace Collective, een organisatie binnen de luchtvaartsector.