Pien Sanders stopt na vele successen bij Oranje en heeft een grote wens

Hockeyster Pien Sanders zet een punt achter haar interlandcarrière. De 28-jarige Udenhoutse heeft besloten om zich na tien jaar Oranje te focussen op haar club HC 's-Hertogenbosch en op nieuwe dingen. "Het waren tien megamooie jaren in het allermooiste shirt dat er is", zegt ze in een statement op Instagram.

Pien Sanders is bijna niet meer weg te denken uit het Nederlands team. Ze speelde 169 interlands waarin ze 13 goals maakte. Als international won ze twee olympische titels, een wereldtitel en werd ze vier keer Europees kampioen. Afgelopen zomer verloor Oranje de WK-finale van Argentinië en na afloop liet Sanders al weten na te gaan denken over haar sportieve toekomst.

Dankbaar

Op Instagram laat ze weten dat alle dromen die ze als jong meisje had, zijn uitgekomen. "Tien jaar waarin ik de mooiste herinneringen heb gemaakt met mijn teamgenoten, de hele wereld heb mogen zien, vriendinnen voor het leven heb gemaakt en met de allerbeste speelsters op het veld heb mogen staan. Maar het is tijd voor nieuwe dingen."

Ze laat weten vooral erg dankbaar te zijn. Dankbaar voor haar teamgenoten, stafleden, vrijwilligers, sponsoren en de fans. "En natuurlijk voor mijn familie. Door jullie is mijn Oranje-carrière alles geworden waar ik ooit van kon dromen."

Kinderwens

Sanders, die een relatie heeft met voetbalster Jill Roord, gaat wel door bij haar club in Den Bosch. Ze gaat daarnaast werken en ze heeft een wens, zo geeft ze aan tegenover de website hockey.nl. "Ik ben 28 jaar en heb een grote kinderwens. Ik vind het fijn om daar nu over na te kunnen denken."