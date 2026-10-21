Deze automonteur stopte met darten, maar gelooft dat hij top kan bereiken
In de jeugd werd hij wereldkampioen en dacht hij 24 uur per dag aan darten. Maikel Verberk (27) uit Berlicum droomde van de wereldtop, maar wist bij de volwassenen niet de stap te zetten. Zo’n vier jaar geleden stopte de automonteur zelfs helemaal met de sport. Het was zijn vriendin die hem motiveerde om weer pijlen te gaan gooien. Met succes, want Verberk maakte afgelopen weekend zijn debuut op de Euro Tour. “Een leven als prof is realistisch.”
In het kantoor van zijn werkgever in Ravenstein heeft Verberk even pauze. Na een ochtend sleutelen aan auto’s blikt hij terug op de Euro Tour-avond in Maastricht. Hier maakte hij zijn debuut in de reeks Europese toernooien van de Professional Darts Corporation (PDC), nadat hij zich plaatste via een kwalificatietoernooi.
“Het was zeker tien jaar geleden dat ik voor het laatst op een podium dartte. Vroeger was dat voor vrijwel geen publiek, nu waren er veel mensen”, zegt de Berlicummer met Herpense roots. “Ik probeerde me er helemaal voor af te sluiten, maar soms hoorde ik toch mijn naam of keek ik even naar het scorebord. Dat zijn dingen die ik moet leren.”
Hij verloor van de Australiër Damon Heta, maar zijn debuut smaakt naar meer. Verberk hoopt de komende jaren de stap te zetten richting de beste darters ter wereld. “Ik zet de laatste maanden grote stappen en win steeds vaker moeilijke wedstrijden”, zegt hij. “Ik heb het niveau en de mentaliteit om ook van grote darters te winnen.”
Die mentaliteit was jarenlang het zwakke punt van Verberk. Bij een nederlaag kon hij zo in de put zitten dat hij zich afzonderde van anderen. Een jaar of vier geleden besloot hij daarom zelfs te stoppen met darten. “Na een nederlaag was ik zo boos op mezelf. Ik dacht alleen maar negatief en was er helemaal klaar mee.”
"Op mentaal gebied ben ik aan mezelf gaan werken."
Zijn vriendin motiveerde hem terug te keren. Hij startte voorzichtig en uiteindelijk begon het te kriebelen. “Ik kreeg ook appjes van bijvoorbeeld mijn maat Gian van Veen om weer serieus te gaan darten. Op mentaal gebied ben ik aan mezelf gaan werken en dat gaat goed. Als ik een keer verlies, kan ik daar nu veel beter mee omgaan.”
Darten is voor Verberk niet de hoofdmoot, maar hij heeft de top nog niet uit zijn hoofd gezet. En dus is er een kans dat zijn collega's in de garage, waar Verberk al sinds zijn zestiende werkt, afscheid van hem moeten nemen. “Ik heb nooit de keuze gemaakt om fulltime voor darten te gaan, daarvoor vind ik mijn werk te leuk en belangrijk. Maar stel dat het me lukt om een PDC Tour Card te veroveren, dan ga ik daar vol voor", zegt hij. "Er is altijd de kans om terug te komen op mijn werk.”
Veel meer trainen gaat hij in ieder geval niet doen. “Ik gooi thuis per dag hooguit een uur. Het lukt me zonder druk en wedstrijdspanning niet om langer gemotiveerd te blijven. Trainen is vooral mijn arm soepel houden en mijn worp onderhouden. Tijdens competities of toernooien gaat het om presteren, dan moet ik er staan.”