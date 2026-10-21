Deze automonteur stopte met darten, maar gelooft dat hij top kan bereiken

In de jeugd werd hij wereldkampioen en dacht hij 24 uur per dag aan darten. Maikel Verberk (27) uit Berlicum droomde van de wereldtop, maar wist bij de volwassenen niet de stap te zetten. Zo’n vier jaar geleden stopte de automonteur zelfs helemaal met de sport. Het was zijn vriendin die hem motiveerde om weer pijlen te gaan gooien. Met succes, want Verberk maakte afgelopen weekend zijn debuut op de Euro Tour. “Een leven als prof is realistisch.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In het kantoor van zijn werkgever in Ravenstein heeft Verberk even pauze. Na een ochtend sleutelen aan auto’s blikt hij terug op de Euro Tour-avond in Maastricht. Hier maakte hij zijn debuut in de reeks Europese toernooien van de Professional Darts Corporation (PDC), nadat hij zich plaatste via een kwalificatietoernooi. “Het was zeker tien jaar geleden dat ik voor het laatst op een podium dartte. Vroeger was dat voor vrijwel geen publiek, nu waren er veel mensen”, zegt de Berlicummer met Herpense roots. “Ik probeerde me er helemaal voor af te sluiten, maar soms hoorde ik toch mijn naam of keek ik even naar het scorebord. Dat zijn dingen die ik moet leren.”

Hij verloor van de Australiër Damon Heta, maar zijn debuut smaakt naar meer. Verberk hoopt de komende jaren de stap te zetten richting de beste darters ter wereld. “Ik zet de laatste maanden grote stappen en win steeds vaker moeilijke wedstrijden”, zegt hij. “Ik heb het niveau en de mentaliteit om ook van grote darters te winnen.” Die mentaliteit was jarenlang het zwakke punt van Verberk. Bij een nederlaag kon hij zo in de put zitten dat hij zich afzonderde van anderen. Een jaar of vier geleden besloot hij daarom zelfs te stoppen met darten. “Na een nederlaag was ik zo boos op mezelf. Ik dacht alleen maar negatief en was er helemaal klaar mee.”

"Op mentaal gebied ben ik aan mezelf gaan werken."