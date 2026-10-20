Stroomstoring in Beek en Donk opgelost

Een stroomstoring in Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel is dinsdagmiddag verholpen. Het probleem ontstond rond twee uur door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Netbeheerder Enexis onderzocht de oorzaak en heeft het euvel inmiddels opgelost.

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In delen van Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel zaten bewoners dinsdagmiddag tijdelijk zonder stroom. De storing begon rond twee uur en trof meerdere huishoudens en bedrijven in de regio.

Netbeheerder Enexis ontdekte dat een beschadigde kabel de boosdoener was. Deze raakte defect door graafwerkzaamheden in het gebied. Monteurs van Enexis hebben de kabel gerepareerd, waarna de stroomvoorziening weer hersteld werd.

Probleem inmiddels opgelost

Het is niet bekend hoeveel huishoudens precies getroffen zijn door de storing. Inmiddels werken alle systemen weer naar behoren en hebben bewoners weer stroom. Volgens Enexis is het incident afgesloten.

Meer informatie over storingen en tips bij stroomuitval zijn te vinden op de website van Enexis.