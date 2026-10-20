Comedian Davey ziet bezoekers weglopen: 'Ik was nog geen minuut bezig'

Bezoekers die na één minuut opstaan, een glas wijn op het podium zetten en vervolgens de zaal verlaten. Het is de nachtmerrie van een comedian en het overkwam Davey Turnhout (39) uit Schaijk tijdens een optreden in Alphen aan den Rijn. "Ze waren weg voordat ik mijn eerste grap had afgemaakt." Hij deelde het online, waarna de reacties ontploften.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Davey, die al twaalf jaar als komediant op het podium staat en daar sinds 2019 zijn beroep van heeft gemaakt, trad vorige week dinsdagavond op bij de Down Under Comedy Club in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn.

"Ze maakten zelfs nog een buiging."

Aan het begin van zijn optreden vertelde Davey dat hij inmiddels driehonderd dagen geen alcohol meer drinkt en vijf weken geleden stopte met roken. Dat leverde volgens hem wat extra kilo's op. "Ik noem mezelf tegenwoordig een beetje skinnyfat", zei hij die avond. Daarna vergeleek hij zichzelf met "dikke vrouwen met kleine borsten". Na die opmerking stond een koppel vooraan op en liep weg. "Ik had die eerste grap nog niet eens afgemaakt", vertelt hij. Onderweg zette de vrouw haar glas wijn op het podium. "Terwijl ik net had verteld dat ik al driehonderd dagen nuchter ben." Davey reageerde lachend en noemde de vrouw een 'bitch'. Juist die reactie leidde online tot veel discussie. "Mensen denken dat ik boos was, maar dat was helemaal niet zo. Ik moest er vooral om lachen." Onder het fragment zag Davey een duidelijke tweedeling ontstaan. "De ene groep zegt: dit hoort bij stand-upcomedy. De andere groep vindt dat ik haar niet zo had mogen aanspreken."

Waarom het stel opstond, begrijpt hij nog altijd niet. "Het was een grap over mezelf. Daarom snap ik eigenlijk nog steeds niet waarom ze wegliepen."

"Het publiek bepaalt uiteindelijk de grens."

Hij deelde de beelden zelf op sociale media. "Ik deel ook de dingen die minder goed gaan", vertelt hij. De video ging viraal, met alleen al op Facebook 649.000 weergaven. De comedian merkt dat de meeste verontwaardiging niet tijdens zijn shows ontstaat, maar online. "Mensen in de zaal kennen de context. Online zien mensen vaak alleen een kort fragment." Volgens Davey zitten er wel degelijk grenzen aan comedy, maar worden die bepaald door de mensen in de zaal. "De intentie is altijd om mensen aan het lachen te maken. Soms werkt een grap niet of gaat die te ver. Dan laat het publiek dat ook meteen weten." De reactie van zijn publiek in de zaal zet hij daarom op de eerste plek. "Als ik mensen die niet bij de show waren laat bepalen wat wel en niet mag in comedy, dan krijg je volgens mij een rare situatie."

"In Brabant kunnen mensen vaak meer hebben."

Ook merkt Davey verschillen tussen het publiek in verschillende delen van het land. Volgens hem kunnen mensen in Brabant wat meer hebben. "Brabanders zijn vaak wat volkser en begrijpen sneller dat iets als grap is bedoeld. Bij comedy zeg je vaak dingen die je niet letterlijk meent. Als je alles letterlijk neemt, kun je overal beledigd door raken." Het was nooit zijn bedoeling om iemand persoonlijk aan te vallen. Toch kijkt hij er niet vervelend op terug. "Ik hoop dat de andere bezoekers een leuke avond hebben gehad."