Jongen op fatbike gewond naar ziekenhuis na botsing met auto

Bij een ongeluk op de Wethouder Ebbenlaan in Helmond is dinsdagmiddag een jongen op een fatbike gewond geraakt. Hij werd aangereden door een auto op het moment dat hij overstak.

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Het ongeval gebeurde op een kruising waar verkeerslichten staan, maar waar ook werkzaamheden zijn. Een van de twee zou door rood zijn gereden.

De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.