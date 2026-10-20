Ongeluk met meerdere voertuigen op A59 bij Rosmalen

Op de A59 van Den Bosch naar Oss is dinsdag aan het eind van de middag bij Rosmalen een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De weg was daardoor even dicht en het verkeer werd omgeleid. Om zes uur was de weg weer vrij en begon de vertraging af te nemen.

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