Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Almkerk

De stroomstoring in Almkerk is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over vier vanmiddag zonder stroom. De storing duurde ruim een uur en was rond twintig over vijf verholpen.

Gevonden voor jou

De storing in Almkerk ontstond onverwacht. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak was. Het ging om postcodegebied 4286LZ in de gemeente Altena.

De stroom was aanvankelijk naar verwachting tot zeven uur vanavond uitgeschakeld, maar het probleem is eerder verholpen.