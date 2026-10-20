Politie rukt uit voor explosief in boom, maar het blijkt iets heel anders

Het was even schrikken voor twee voorbijgangers dinsdagmiddag in Nuenen. In een boom zagen ze iets hangen wat sterk leek op een explosief. Ze belden de politie, die met spoed op de melding afkwam, maar het bleek loos alarm.

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De melding kwam rond een uur 's middags bij de politie binnen. Omdat niet duidelijk was om wat voor explosief het precies ging, kwam ook de Teamleider Explosieven en Veiligheid mee, om het voorwerp te beoordelen. Die kreeg al snel een lach op zijn gezicht toen hij op de ladder stond, want het bleek allemaal een stuk onschuldiger dan gedacht. Tussen de takken hing een plastic flesje met een dinosaurus eraan bevestigd. "Hij zag al snel dat het om speelgoed ging en zei dit direct", laat een agent weten. "We konden er wel om lachen. Ook heel gevaarlijk hoor zo'n beestje."

foto: Jeugdagenten_Geldrop_Nuenen_Instagram.

Wie de fles in de boom heeft gelegd en waarom is niet duidelijk. Sommigen vermoeden op Instagram dat het een zelfgemaakte schat is voor Geocaching. Dat is een soort schatzoeken voor volwassenen, waarbij je met behulp van GPS-coördinaten verborgen caches (schatten) zoekt.