Haaren onderzoekt verwarmen zonder aardgas

Meer dan 150 inwoners van Haaren hebben donderdag 15 oktober meegedacht over plannen om het dorp zonder aardgas te verwarmen. Tijdens een bijeenkomst in Den Domp werd het startsein gegeven voor het Wijkuitvoeringsplan Haaren.

Gevonden voor jou

Bij de bijeenkomst werd uitgelegd hoe inwoners, gemeente en andere betrokkenen samen gaan werken aan een plan voor de toekomstige warmtevoorziening. In werkgroepen zullen zij zich richten op onder meer isolatie, warmtebronnen en energiegebruik. Het doel is een technisch haalbaar plan dat goed bij het dorp past.

De eerste bijeenkomsten van deze werkgroepen zijn op donderdag 29 oktober. Deze worden gehouden van half acht tot negen uur ’s avonds in Den Domp aan de Kerkstraat in Haaren. Deelnemers maken daar kennis met elkaar en bespreken hoe zij de komende maanden gaan samenwerken.

Geen speciale kennis nodig

Inwoners hoeven geen specialistische kennis te hebben om mee te doen. Juist een mix van ervaringen en ideeën helpt om tot een goed plan te komen. Iedereen die mee wil denken over de toekomst van de warmtevoorziening in Haaren kan zich aanmelden via de website van de gemeente Oisterwijk.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel inwoners ook vragen hebben over hun energierekening. De Duurzame Energie Coöperatie (DEC) Oisterwijk organiseert daarom op drie dagen bijeenkomsten over woningverduurzaming en energiebesparing. Deze vinden op 10 november in Haaren, 12 november in Moergestel en 17 november in Oisterwijk plaats.

Het Wijkuitvoeringsplan Haaren richt zich echter specifiek op de overgang naar een aardgasvrije warmtevoorziening voor het dorp. Dit proces wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.