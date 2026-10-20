Vernieuwing Haringvlietbrug heeft prioriteit

Het kabinet trekt 18 miljard euro uit voor infrastructuur, waarbij de Haringvlietbrug prioriteit krijgt. Dit betekent dat deze kabinetsperiode een besluit wordt genomen over de vernieuwing van de brug.

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De Haringvlietbrug, een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland, krijgt een hoge prioriteit bij de verdeling van de 18 miljard euro die het kabinet beschikbaar stelt voor infrastructuur. Door de toenemende belasting en slijtage is vernieuwing hard nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal naar verwachting eind 2026 een besluit nemen over de plannen.

De gemeente Moerdijk benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Samen met Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten, zoals Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, worden oplossingen gezocht om hinder te beperken. Daarbij is aandacht voor duidelijke omleidingsroutes en het voorkomen van sluipverkeer. Ook wordt gekeken naar maatregelen om de impact op inwoners en ondernemers te minimaliseren.

Duidelijke maatregelen

De vernieuwing van de brug moet niet alleen de huidige problemen oplossen, maar ook aansluiten bij de groei en ontwikkeling van de regio. De gemeente Moerdijk vraagt om grondig onderzoek naar verschillende oplossingen. De ervaringen uit 2023, toen de Haringvlietbrug gedeeltelijk werd afgesloten, worden hierbij meegenomen. Tijdens die periode ontstonden knelpunten rond knooppunt Klaverpolder, waar de A16 en A17 samenkomen.

Naast het vaste deel van de brug, dat vanaf 2032 wordt aangepakt, is het beweegbare deel al eerder gerenoveerd. In 2023 werden de klep, het bewegingswerk en technische systemen vernieuwd. De komende renovatie kan tot twaalf maanden volledige afsluiting van de brug betekenen. Gemeenten en provincies werken samen om de overlast te beperken, met speciale aandacht voor hulpdiensten, agrarische ondernemers en vrachtverkeer.

Belangrijke internationale verbinding

De Haringvlietbrug speelt een grote rol in het internationale verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen. Het is een cruciale route voor vrachtverkeer en een belangrijke schakel voor de economie van de regio. Door de vernieuwing moet de brug toekomstbestendig worden gemaakt en geschikt zijn voor het steeds zwaarder wordende verkeer.

Met de huidige plannen wil de gemeente Moerdijk zorgen dat de regio tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft. Betrokken partijen werken intensief samen om tijdig afspraken te maken over omleidingen en de inzet van hulpdiensten. Voor Moerdijk blijft een veilige en goede bereikbaarheid de hoogste prioriteit.