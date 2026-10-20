Einde carrière voor wielrenner Bram Welten: blessure dwingt hem te stoppen

Wielrenner Bram Welten (29) uit Tilburg zet noodgedwongen een punt achter zijn carrière. Door een rugblessure, die hij opliep bij een valpartij in 2025, is wielrennen op het hoogste niveau niet meer mogelijk. Dat maakt hij dinsdag bekend op Instagram. "Ik had mijn carrière graag anders afgesloten en had het gevoel dat er nog zoveel meer te bereiken viel."

Na ruim een jaar vol onzekerheid, onderzoeken en gesprekken met specialisten kreeg hij een onverwachte diagnose. Uit onderzoek bleek dat er een klein stukje bot van een wervel onder in zijn rug was afgebroken. Dat veroorzaakt nog altijd pijn tijdens het fietsen.

De problemen begonnen in 2025, toen Welten ten val kwam tijdens de wielerwedstrijd Classic Brugge-De Panne. Wat hij eerst beschouwde als een gewone blessure, bleek veel ernstiger.

Ondanks de pijn wilde Welten alles blijven geven. Het winnen van de vijfde etappe in de Giro d'Italia met zijn ploeg Picnic-PostNL vorig jaar noemt hij een van de mooiste momenten uit zijn carrière. Toch werd na verloop van tijd duidelijk dat doorgaan op het hoogste niveau niet meer mogelijk was.

Het besluit om te stoppen valt hem zwaar. "Wielrennen is altijd zoveel meer geweest dan alleen een baan. Het was mijn passie, mijn droom en een groot deel van wie ik ben", schrijft hij op Instagram.

"Het accepteren van die realiteit is ongelooflijk moeilijk geweest. Ik had mijn carrière graag anders afgesloten en had het gevoel dat er nog zoveel meer te bereiken viel. Maar soms moet je naar je lichaam luisteren."